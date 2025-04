Giro Europeu: Valencia bate o Sevilla e se afasta de vez da zona de rebaixamento de La Liga

O Reims respirou na luta contra o rebaixamento e agora é o 14º colocado com 29 pontos em 29 jogos. Por sua vez, o Lens está no nono lugar com 42 pontos e o mesmo número de partidas.

Ambas as equipes voltam a atuar pela Ligue 1 apenas no dia 20 de abril, domingo. O Lens visitará o Brest, às 12h15, enquanto o Reims jogará com o Toulouse, também fora de casa, no mesmo horário.