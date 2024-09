Vingança e ex-Palmeiras: o tempero do jogo que abre quartas da Libertadores

Já o River é o único invicto da competição. A equipe venceu sete vezes e empatou apenas um duelo, contra o Nacional-URU, fora de casa.

Classificação e jogos Libertadores

O desempenho recente dos dois, no entanto, é parecido: os chilenos perderam apenas um de seus últimos 15 jogos, enquanto os argentinos não são derrotados há nove partidas.

O duelo também tem cara de vingança: em 2022, o River aplicou 4 a 0 no adversário em partida do Grupo B daquela Libertadores e, além de se classificar, tirou o rival da vice-liderança — quem se aproveitou foi o Fortaleza, que assumiu o 2° lugar e avançou.

Outra chance de "revide" tem relação com Jorge Almirón, técnico do Colo-Colo. No ano passado, ele comandou o Boca Juniors e, nos dois jogos que fez contra os rivais, saiu derrotado.

Não há brasileiros envolvidos no embate desta terça, mas uma figura conhecida do futebol nacional deve atuar: Miguel Borja. O ex-atacante do Palmeiras, vice-artilheiro da Libertadores, é a principal aposta de gols do River Plate.

Marcelo Gallardo é outro trunfo dos argentinos. Ídolo máximo do River, o técnico retornou ao clube em agosto e ainda está invicto em sete partidas.