Heroína da seleção é joia do São Paulo e está em lista das mais valiosas

A atleta é fã de Formiga, uma das maiores atletas do futebol feminino e ex-jogadora do clube. Em seu Instagram, ainda antes de assinar com a equipe, Dudinha reafirmou sua idolatria ao posar ao lado da então volante.

Há dois anos, Dudinha defendeu o Brasil em dois Mundiais diferentes: tanto pelo sub-20, em agosto, quanto pelo sub-17, em outubro.

A atacante alcançou os profissionais do Tricolor no fim de 2022, mas engatou a titularidade, de fato, em 2023.

No início deste ano, a atacante entrou na lista das dez jovens mais promissoras do mundo do site Goal — o ranking foi liderado pela colombiana Linda Caicedo.

Na atual temporada, Dudinha já marcou oito gols em 23 jogos pelo São Paulo, além de fazer parte da seleção sub-20 sob comando de Rosana Augusto.