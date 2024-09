Definição da CBF não impede confusão de uniformes em jogos do Brasileirão

Há a orientação para o funcionário responsável observar rodadas anteriores e estimar como ficará a combinação para as partidas subsequentes. Na prática, isso está sujeito a escolhas não tão certeiras.

O uniforme do Corinthians, por seus detalhes pouco convencionais deste ano, esteve mais uma vez em meio a uma confusão. Já tinha acontecido contra o Atlético-MG, que também usa listras verticais e calção preto.

Atraso no jogo

Na noite deste sábado, bastou terminarem o hino e os cumprimentos para os capitães de Botafogo e Corinthians, Marlon Gomes e Romero, ponderarem com a arbitragem que poderia haver confusão.

Segundo a súmula do árbitro Anderson Daronco, houve atraso de quatro minutos para o início da partida. A situação gerou aquela sensação: isso não poderia ter sido resolvido antes? Certamente, até no sistema da CBF.

Em campo, ao fim das contas, "chegou-se ao consenso de iniciar o jogo" do jeito que cada time estava. Mesmo com o Corinthians já trazendo à beira do campo as camisas pretas.