Pênalti de Romero divide opiniões entre Hugo e Ramón Díaz no Corinthians

O pênalti perdido por Romero, na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Botafogo, dividiu opiniões na delegação do clube paulista. O goleiro Hugo Souza, por exemplo, saiu em defesa do atacante. Já o técnico Ramón Díaz não escondeu sua insatisfação com a cobrança do paraguaio, que deu um pulinho antes de bater e teve seu chute defendido por John.

Romero é isso, bate sempre assim. Nas disputas de pênalti que a gente teve, ele também bateu dessa forma. Ele bate dessa forma e vai continuar batendo dessa forma. Romero já nos ajudou tanto e vai continuar nos ajudando. Faz parte, só perde quem bate, só erra quem está lá dentro. Assim como ele perdeu hoje, poderia ser qualquer outro, mas tenho certeza que ele continuará fazendo gol e nos ajudando

Hugo Souza, na zona mista do Nilton Santos