Inter bate Fortaleza em jogo com golaço e trapalhada; Botafogo segue líder

O jogo foi adiado por causa da participação do Internacional na Sul-Americana. A equipe colorada precisou disputar o playoff contra o Rosario Central no dia 23 de julho, mesma semana em que estava previsto o duelo contra o Fortaleza e, por isso, pediu o adiamento.

O Internacional volta a campo na próxima segunda-feira (16), quando enfrenta o Cuiabá, em casa, às 20h (de Brasília). No sábado (14), o Fortaleza visita o Athletico, às 18h30. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve domínio do Inter prejudicado por trapalhada. A equipe da casa controlou boa parte da etapa inicial. Com trocas de passes, o Colorado conseguiu envolver o Fortaleza e chegou ao gol que abriu o placar dessa forma. Apostando na velocidade, o Fortaleza não conseguiu muitos contra-ataques, mas cresceu no jogo após sair atrás no placar. O empate, no entanto, veio em um erro do goleiro Anthoni, que se atrapalhou na comunicação com Fernando e errou a saída do gol.

Bruno Tabata em ação durante jogo entre Internacional e Fortaleza pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

O segundo tempo foi de menos emoções, mas teve o Inter pressionando no final e conseguindo a vitória. As duas equipes se anularam durante quase toda a etapa final, mas o desfecho foi positivo para os mandantes, que conseguiram o gol da vitória depois de Roger Machado lançar a equipe toda ao campo ofensivo. O Fortaleza perdeu Brítez, expulso após receber dois cartões amarelos, e não conseguiu reagir.