Torcedores do Santos invadem CT Rei Pelé e interrompem o treino para cobrar os jogadores

O protesto expôs vários atleta que não vivem uma boa fase. Léo Godoy e JP Chermont perderam a posição na lateral-direita. Luisão, o substituto, falhou no primeiro gol na derrota para o Bragantino. Diego Pituca e Guilherme, substituídos na partida, deixaram o campo sob vaias. João Schmidt, que teve atuação ruim no clássico com o São Paulo (errou nos lances dos dois gols), engrossa a lista de nomes que estão marcados pela torcida.

Sem técnico desde a demissão do técnico português Pedro Caixinha, a situação do clube no Brasileiro já preocupa. O Santos é o vice-lanterna na classificação com quatro pontos. Em seis rodadas, a equipe obteve apenas uma vitória, um empate e contabiliza quatro derrotas.

O próximo compromisso pela competição nacional é no próximo fim de semana. A equipe viaja para Porto Alegre, onde busca a reabilitação no Brasileiro diante do Grêmio, no Olímpico.