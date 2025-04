Dorival comanda primeiro treino, e Corinthians inicia preparação para duelo contra o Novorizontino

Nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou sua preparação para o duelo desta quarta-feira, contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Jorjão. A novidade foi a presença do técnico Dorival Júnior, que foi anunciado hoje e já comandou seu primeiro treino à frente do elenco corinthiano.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na goleada por 4 a 0 sofrida contra o Flamengo realizaram atividade regenerativa, enquanto os demais jogadores trabalharam com exercícios de posse de bola e trabalho tático de enfrentamento.

Acertado com o Timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. Nesta segunda, o treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2026. Além de marcar a estreia do treinador sob o comando do Alvinegro, também será o primeiro compromisso do Timão nesta edição da Copa do Brasil.