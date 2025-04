Dileo destaca orgulho após segunda final seguida da Superliga pelo Vôlei Renata

Sob o comando do treinador argentino Horacio Dileo, o Vôlei Renata disputa a decisão da Superliga pela segunda temporada consecutiva. A final será contra o Sada/Cruzeiro, no próximo domingo, no Ginásio do Ibirapuera. Satisfeito, o treinador estrangeiro falou sobre o feito no comando da equipe de Campinas.

"Eu me sinto muito orgulhoso. Dá para comparar com o ano passado a alegria, a satisfação, o orgulho e a gratidão por cada atleta que colocou seu suor e trabalho. É uma final diferente. Essa equipe carrega um peso de ter jogado a da temporada passada. Fomos um time muito regular e isso nos permitiu chegar onde estamos hoje", declarou.

Atual vice-campeão da Superliga, o Vôlei Renata teve uma atuação sólida durante toda temporada, com o título paulista e o terceiro lugar da Copa Brasil. Na atual edição da Superliga, os campineiros fizeram a melhor campanha da história do projeto, alcançando a marca de 18 vitórias em 22 jogos. Nas quartas de final, de virada, a equipe eliminou o Joinville ao vencer por 3 a 2.