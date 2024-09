Sem Vini, Cristiano Ronaldo elege favoritos a ganhar próximas Bolas de Ouro

Rio Ferdinand chega a 'interromper' CR7 e citar Vinicius Júnior entre os nomes, mas o craque português não coloca o brasileiro entre os seus eleitos.

Cristiano dá a sua opinião sobre o futuro de Mbappé no Real Madrid. "Acho que vai se sair bem. A estrutura do clube... é legal, é boa. Eles têm um ótimo treinador e o presidente, Florentino [Pérez], que está lá há muitos e muitos anos. Acho que não será um grande problema por causa do seu talento, e ele tem mostrado o que é capaz de fazer".

Ele responde ainda se o Real ficará melhor com Mbappé. "Agora, se você diz que o Real vai ser melhor ou não, não sabemos. Mbappé está lá agora, acho que o Madrid vai continuar forte, mas não sei se eles serão melhores do que no ano passado. Só Deus sabe".

Cristiano Ronaldo soma cinco Bolas de Ouro na história, conquistadas nos anos de 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.