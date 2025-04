Arteta mostra confiança em vantagem do Arsenal no 1º jogo com o PSG: 'Convicto que venceremos'

"O PSG é um bom time, mas também temos bons jogadores e acredito que será uma disputa acirrada. Mas estamos convencidos que amanhã vamos dominar e vencer a partida", disse o comandante, apostando na força da torcida em Londres. "O mais importante é a convicção dos meus jogadores de que conseguiremos vencer o jogo."

Na visão de Arteta, a força das arquibancadas será um diferencial importante. "Precisamos ainda mais da torcida do que no jogo contra o Real Madrid! Queremos mais", pediu. E até exagerou. "Pessoal, tragam suas chuteiras, seus shorts, camisetas, vamos jogar todas as bolas juntos. Querem fazer algo especial? As arquibancadas têm de ser algo que nunca vimos", clamou.

Na visão do treinador, o apoio fez a diferença nos 3 a 0 da ida com o Real Madrid, garantindo uma tranquilidade para a volta. Ele espera que a fórmula de sucesso se repita. Os times já se enfrentaram na fase de grupos e o Arsenal fez 2 a o no PSG.

"Superamos vários obstáculos para chegarmos às semifinais. Isso demonstra nossa ambição, nosso estado de espírito. É uma linda história que estamos escrevendo e temos um grande apetite. Queremos validar nossa classificação e estamos aqui para alegrar a torcida e para fazer história."