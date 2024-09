'East Coast': Entenda gesto de Memphis Depay que o conecta à Zona Leste

Em participação no Fim de Papo desta quarta (11), a jornalista Marília Ruiz explicou que Depay procurou uma forma de se conectar à Zona Leste, onde fica a sede do Corinthians, com um gesto de rappers norte-americanos.

Marília disse que o gesto feito por Depay, que também é rapper, quer dizer "East Coast" (Costa Leste, em inglês), e é usado para identificar os artistas dessa região dos Estados Unidos. A ideia de usar o símbolo, de acordo com a jornalista, surgiu quando o atacante soube da forte ligação corintiana com a Zona Leste de São Paulo.