Real Madrid leva susto, mas vence Celta e mantém perseguição ao líder Barcelona no Espanhol

Após abrir uma confortável vantagem de três gols em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid teve de enfrentar um final dramático para garantir a vitória de 3 a 2 sobre o Celta neste domingo, diante de sua torcida, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manteve a equipe da capital na caça ao líder Barcelona na competição. Com o triunfo, a equipe merengue chegou aos 75 pontos, quatro a menos que o adversário catalão. Já o Celta permanece estacionado nos 46.

As atenções agora se voltam para o domingo que vem, quando os dois times mais tradicionais do País se encontram no estádio Olímpico Lluís Companys para a disputa do "El Clasico'. Em caso de triunfo do Real sobre o Barcelona, a diferença entre os dois ficaria reduzida a um ponto somente.

Já a agremiação de Vigo volta a entrar em campo no próximo sábado. A equipe busca a reabilitação no torneo nacional recebendo o Sevilla no estádio Balaídos.