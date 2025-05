Onde vai passar Grêmio x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Grêmio e Santos se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta — para o Rio Grande do Sul e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view).

O Grêmio chega para o confronto após um empate em 1 a 1 com o Vitória, no Barradão, na última rodada. O Tricolor segue na zona de rebaixamento, com cinco pontos.