Dibu Martínez dá tapa em câmera após derrota da Argentina; veja

O cinegrafista Jhonny Jackson falo sobre o episódio e admite ter ficado com 'muita raiva na hora'.

Meu deu muita raiva na hora, claro, porque eu estava trabalhando, assim como ele estava fazendo, mas não falei nada naquele momento. Agora queria dizer que tudo bem, irmão. Na vida, todo mundo perdeu um jogo e, para você, significou muito essa derrota, mas... em frente, Dibu

Johnny Jackson, cinegrafista, à emissora colombiana RCN

Argentina perde, mas segue líder

A Argentina perdeu de 2 a 1 da Colômbia em jogo das eliminatórias, na reedição da final da Copa América. Yerson Mosquera e James Rodríguez (de pênalti) fizeram os gols colombianos, enquanto Nico González marcou para a Argentina.

Apesar da derrota, a Argentina segue na liderança das eliminatórias da Copa do Mundo, com 18 pontos. A Colômbia assumiu o segundo lugar, com 16.