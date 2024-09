Com James protagonista, Colômbia se vinga da Argentina em jogo quente

Como foi o jogo

O 1° tempo foi pouco veloz e teve a Colômbia mais eficiente com James garçom. Em meio ao forte calor de mais de 31° C, os mandantes marcaram com o zagueiro Mosquera após assistência na medida do ex-São Paulo. Os argentinos até esboçaram uma reação, mas a ausência de Messi dificultou as triangulações ofensivas até o intervalo.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Na etapa final, o embate ganhou emoção com James novamente no papel de protagonista: os visitantes empataram após passe errado do meia ex-São Paulo, que se redimiu e marcou pouco tempo depois em pênalti marcado com revisão no VAR. Os atuais campeões mundiais até ensaiaram uma reação, mas pararam em uma zaga atenta dos donos da casa.

Gols e destaques

Goleirão bugado. O jogo começou com Vargas protagonizando duas cenas, no mínimo, inusitadas: primeiro, o camisa 12 da Colômbia saiu da meta para socar uma bola e, atrapalhado pelo sol, acabou acertando Álvarez dentro da área — o árbitro considerou falta do argentino, que também disputava pelo alto. Pouco tempo depois, o goleiro recebeu recuo da zaga, se atrapalhou e contou com a sorte, já que o chute do adversário foi para fora.

James brilha, e Mosquera vai na rede. Os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos com um toque de James Rodríguez: o ex-São Paulo iniciou o contra-ataque que acabou em escanteio fatal. Na cobrança, o meia tabelou com Arias e encontrou Mosquera, que subiu mais do que todo mundo e, já na pequena área, estufou as redes: 1 a 0.