Philippe Coutinho está fora de Vasco x Athletico-PR pela Copa do Brasil

O meia disputou quatro jogos pelo Vasco até aqui em sua volta ao clube. O último foi no dia 3 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Puma Rodríguez e Jean David, que jogam pelas Eliminatórias nesta terça (10), foram relacionados pelo Vasco. O lateral direito entra em campo na Venezuela, pela seleção uruguaia; e o atacante atua no Chile, pela seleção chilena. Eles seguirão diretamente para Curitiba (PR) após as partidas.

O zagueiro João Victor está suspenso e não enfrenta o Athletico-PR. Léo será seu provável substituto e formará a dupla de zaga com Maicon.

O Vasco venceu o Athletico-PR no jogo de ida, em São Januário, por 2 a 1. Por isso, o time tem a vantagem do empate para ficar com a vaga às semifinais. Em caso de vitória dos paranaenses por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

