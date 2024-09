Holanda e Alemanha empatam em jogão com gol-relâmpago pela Liga das Nações

O jogo teve uma lesão de jogador do Manchester City. O zagueiro Nathan Aké sentiu a coxa esquerda durante o primeiro tempo e teve de ser substituído.

Classificação e jogos Liga das Nações

As duas seleções estão empatadas com quatro pontos no grupo 3. A Alemanha é líder, e a Holanda aparece na segunda colocação. O saldo de gols (5 a 3) é o que define as posições das seleções.

As seleções voltam a campo no dia 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A Holanda visita a Hungria, e a Alemanha encara a Bósnia fora de casa. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

A Holanda foi a campo com: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Aké; Reijnders, Schouten e Gravenberch; Simons, Gakpo e Brobbey. A Alemanha teve como titulares: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Andrich, Gross e Havertz; Wirtz, Musiala e Undav.

A Holanda começou o jogo com tudo. Reijnders abriu o placar logo aos dois minutos em jogada que começou com lançamento do goleiro Verbruggen e que passou por Brobbey e Gravenberch antes de terminar na finalização do volante na saída de Ter Stegen.