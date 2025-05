Casper Ruud vence Cerúndolo em jogo tenso e garante vaga na final do Masters de Madrid

O norueguês Casper Ruud é o primeiro finalista do Masters 1000 de Madrid. O norueguês (15º) fez valer a sua experiência no primeiro jogo das semifinais, realizado nesta sexta-feira, e derrotou o argentino Francisco Cerúndolo (21º) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5 em jogo com 1h54 de duração.

O ex-número 2 do mundo espera agora o vencedor do confronto entre o britânico Jack Drapper e o italiano Lorenzo Musetti, pela outra semifinal, para disputar a decisão do torneio espanhol. Ruud busca o título no saibro para marcar a sua recuperação no ranking da ATP e tenta se reabilitar após as eliminações precoces nas oitavas de Montecarlo e nas quartas de Barcelona.

Esta é a primeira vez que ele disputa a final desta competição. Ruud entra em quadra atrás de seu 13º título em nível de ATP. Esta será a terceira decisão de Masters na carreira. Antes, ele ficou com o vice em Miami, em 2022, e também em Montecarlo, no ano passado.