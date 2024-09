Corinthians tenta última cartada para ter Depay na Copa do Brasil

São Paulo diz que não perdeu prazo para pedir anulação do jogo contra o Flu

O São Paulo alega que não perdeu o prazo de 48h para o requerimento da anulação do jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão, apurou André Hernan. O Tricolor adotou estratégia jurídica diferente, baseada no áudio do VAR que comprova a irregularidade na origem do gol do Flu. Entenda!

