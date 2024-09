Liga Forte fecha acordo, e Amazon transmitirá 38 jogos do Brasileiro-2025

A Liga Forte União fechou acordo de transmissão de um jogo do Brasileiro-2025 por rodada com a Amazon. Anteriormente, havia já acertos com a Record e com o YouTube para outra partida - sem exclusividade.

O grupo da Liga Forte tem como clubes, Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-GO, Cuiabá, Criciúma e Juventude, entre os times da Série A. Com isso, contam com seis jogos como mandantes por rodada.

A negociação foi conduzida pela empresa Live Mode, como representante da Liga Forte. Houve acordo com a Amazon, mas ainda não um contrato assinado. Informações de mercado apontam que o valor giram em torno de R$ 340 a 350 milhões.