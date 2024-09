Gaviões se revolta após ex-presidente citar apoio da torcida a Augusto

Os Gaviões foram coerentes com a manifestação deles. Eles lançaram o Augusto, eles apoiaram o Augusto, eles trabalharam pro Augusto, eles elegeram o Augusto e eles fazem parte da gestão do Augusto. Então eles, por lealdade, eles têm que morrer abraçados com o Augusto até o final. Eles estão absolutamente corretos na posição deles. Mário Gobbi, ex-presidente do Corinthians

No pronunciamento, os representantes da organizada mandaram Gobbi, assim como os demais representantes do grupo de oposição, "lavarem a boca para falar dos Gaviões da Fiel" (assista ao vídeo no fim do texto).

A gente acabou vendo uma entrevista de dois ex-dirigentes citando o nome dos Gaviões. Para falar dos Gaviões tem que lavar muito bem a sua boca, viu, meu irmão? Os dois aqui que citaram os Gaviões da Fiel: lavem a boca para falar.