Corinthians: movimento anti-Augusto Melo sobe o tom por impeachment

Nesta quinta-feira (5), o Movimento Reconstrução SCCP lançou oficialmente as suas lideranças e subiu o tom no discurso "anti-Augusto Melo". O grupo, que se diz apartidário, pede a destituição do atual presidente do Corinthians.

O que aconteceu

O ex-presidente Mário Gobbi, o ex-vice-presidente Antonio Roque Citadini, e Caetano Blandini, atual membro do Conselho de Orientação, citaram os "atos ilícitos da gestão" como os principais motivos para mobilizar os cerca de 90 conselheiros que pediram o impeachment de Augusto.