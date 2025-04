Cuiabá vence de virada e acaba com 100% de aproveitamento do Athletico-PR na Série B

Mas, depois do gol, o time visitante acabou tirando um pouco o pé e com isso, o Cuiabá equilibrou a partida. A melhor chance para empatar veio aos 43 minutos, quando Sander foi cruzar, mas a bola pegou efeito e saiu tirando tinta do travessão de Mycael. E, por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Athletico-PR.

Na volta do intervalo, a pressão do Cuiabá surtiu efeito e também aos 14 minutos, deixou tudo igual no placar. Sander cobrou escanteio fechado e Lucas Mineiro apareceu entre os zagueiros para testar firme para o gol, sem chances para o goleiro rival que só olhou a bola entrar.

A partir daí, os dois times foram para o tudo ou nada em busca da vitória. E, aos 26 minutos, o Cuiabá chegou a virada. Edu fez um lançamento longo e Pedrinho contou com a falha de Palacios para ficar cara-cara com Mateus Pasinato e bater cruzado para o gol. O Athletico-PR até tentou empatar, mas sem sucesso. Por isso, os donos da casa venceram por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo em dias distintos na quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Athletico-PR recebe o CRB, na Ligga Arena, em Curitiba, às 19h. O Cuiabá, por sua vez, joga na terça-feira (dia 22), quando visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 ATHLETICO-PR