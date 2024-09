Para especialista, apostas estão em limbo e ainda trarão grande problema

Combate à lavagem de dinheiro em apostas

A Esportes da Sorte e a Vai de Bet estão entre as 113 empresas que solicitaram autorização do governo para operar a partir de 2025. Não necessariamente todos os pedidos feitos ao Ministério da Fazenda serão aprovados. O governo vai avaliar todos os pedidos até o fim do ano.

Dentre as principais portarias publicadas neste ano, pela Secretaria de Apostas, está a de políticas para prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento de práticas de terrorismo por casas de apostas. Neste âmbito, as empresas deverão realizar avaliações anuais com o objetivo de mensurar esses riscos.

Recentamente, também foram publicadas portarias que estabelecem diretrizes para o jogo responsável, para as entidades certificadoras e para a veiculação de propagandas.

A Secretaria de Apostas foi criada a partir das preocupações de combater atividades criminosas e melhorar, até porque a gente tem todo um ecossistema que precisa melhorar... Dos clubes pequenos que não pagam em dia e deixam os jogadores mais vulneráveis para serem aliciados, temos as fraudes, pouca educação e informação. Athirson Mazzoli, ex-jogador e Secretário de Futebol do Ministério do Esporte

A regulamentação das apostas é uma medida do governo Lula (PT) e foi aprovada pelo Congresso. A estimativa de integrantes do setor é que cerca de 2 mil empresas atuem de forma ilegal no país.