Grêmio e Internacional fazem Gre-Nal 447 na busca da reabilitação no Brasileirão

A pressão, no entanto, é maior do lado tricolor. Com apenas uma vitória até aqui, o Grêmio soma três pontos e figura na zona de rebaixamento. O clássico, portanto, se apresenta como uma oportunidade valiosa de recuperação emocional e técnica diante do maior rival, com o fator casa como trunfo - ainda que o clube não vença o Inter como mandante desde 2023, quando fez 3 a 1, justamente pelo Brasileirão.

O retrospecto geral aponta equilíbrio, mas leve vantagem colorada: são 165 vitórias do Inter contra 141 do Grêmio, além de 140 empates. Neste sábado, mais do que estatísticas, estará em jogo a chance de ganhar fôlego em um campeonato que começa a cobrar desempenho logo nas primeiras rodadas.

Sem um treinador definido após a demissão de Gustavo Quinteros, o Grêmio entra no clássico gaúcho sob o comando do auxiliar James Freitas. O técnico interino poderá promover mudanças na equipe com o objetivo de buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro, após a derrota recente para o Mirassol. Jogadores como Edmílson e Cuéllar são opções para a formação titular, caso Freitas decida alterar a composição do meio-campo e ataque.

A boa notícia para é o retorno de Olivera, que ficou de fora das últimas duas partidas devido a uma extração dentária. O uruguaio está à disposição de James Freitas e pode reforçar o time no confronto, trazendo mais opções para o setor ofensivo da equipe.

Sem jogadores suspensos, Roger Machado deve manter a força máxima no Internacional para tentar superar o rival no clássico. O treinador tem optado pela continuidade do trabalho, o que indica que não haverá muitas mudanças na equipe. O principal destaque segue sendo Alan Patrick, que atravessa o melhor momento da sua carreira e se apresenta como uma das principais referências no time.

No entanto, o departamento médico do Inter continua com vários desfalques importantes. Entre os nomes que seguem em tratamento estão o goleiro Rochet e o atacante Wesley, que ficam de fora da partida. Apesar disso, o treinador confia nos jogadores disponíveis para buscar a vitória e dar sequência ao bom desempenho da equipe, que ainda sonha com a parte de cima da tabela.