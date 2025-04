Abel busca igualar número de vitórias sobre Vojvoda em Fortaleza x Palmeiras; veja retrospecto

A primeira parte entre Fortaleza e Palmeiras com os atuais comandantes foi em outubro de 2021, pela 21ª rodada do Brasileirão. No Allianz Parque, o Leão venceu, de virada, por 3 a 2, com gol no apagar das luzes. Enquanto o último confronto foi em outubro de 2022 e terminou com o empate por 2 a 2, também na casa palmeirense.

De um lado, o Verdão que dar sequência à boa fase e manter a invencibilidade no torneio. Do outro, o Fortaleza tenta quebrar o jejum de quatro jogos sem vitórias. O Palmeiras vem de vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, enquanto o Leão chega com uma derrota por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão.

O duelo está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Palmeiras é o vice-líder, com dez pontos, enquanto o Fortaleza é o 12° colocado, com cinco.

Veja retrospecto de Palmeiras x Fortaleza com Abel e Vojvoda:

Palmeiras 2×2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 2024



Fortaleza 3×0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2024