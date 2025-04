Vasco x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

O primeiro clássico carioca do Brasileirão 2025 será disputado nesta sábado, no Maracanã. Vasco e Flamengo vão se enfrentar pela quinta rodada, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo terá transmissão ao vivo da plataforma Amazon Prime Video (Streaming).

O Rubro-Negro é o líder da competição com 10 pontos e, junto com o vice Palmeiras, são as únicas equipes invictas após quatro rodadas. Depois da goleada sobre o Juventude na última quarta-feira, por 6 a 0, a equipe de Filipe Luís chega confiante para o clássico, mas terá as atenções divididas com o duelo contra a LDU-EQU, pela Libertadores, na próxima terça-feira, em Quito.