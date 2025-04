Boavista x Portuguesa: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Série D

A Portuguesa estreia no Grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h (de Brasília). A Lusa visita o Boavista, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema-RJ.

ONDE ASSISTIR

A Lusa TV e o Boavista TV (Youtube) transmitem o confronto.