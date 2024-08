São Paulo empata com Grêmio e avança à semifinal do Brasileirão Feminino

Como foi o jogo

São Paulo controla o primeiro tempo. Jogando por um empate para avançar para a semifinal, o São Paulo fez um jogo de segurança. O Tricolor apresentou uma defesa organizada para não dar chances às gremistas e chegou pouco ao ataque. Nas melhores chances de gol criadas, Lorena defendeu sem dificuldades. O time gaúcho, precisando do gol para empatar no agregado, não encontrou o caminho para furar a defesa adversária.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

Padrão se repete na etapa final. Com exceção de uma bola na trave no início do segundo tempo, o Grêmio continuou com problemas na criação e foi o São Paulo quem mandou no jogo. Quando teve a oportunidade de finalizar, o time paulista sofreu com a pontaria e acabou desperdiçando com chutes para fora.

Lance de destaque

Na trave! Aos 6 minutos do segundo tempo, Giovaninha levou pela direita e cruzou na área com efeito. A bola fez curva perigosa e acabou batendo no travessão, quase entrando.