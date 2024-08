Criciúma x Red Bull Bragantino: onde assistir e horário do jogo da Série A

O Criciúma recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), por jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto acontece no estádio Heriberto Hulse.

O Premiere (pay-per-view) vai transmitir o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha aos lances em tempo real.

O Criciúma busca a vitória para ficar longe da zona de rebaixamento. A equipe tem apenas 25 pontos, três à frente do Vitória, primeiro time do Z4. No último jogo pelo Brasileirão, o clube catarinense acabou derrotado pelo Grêmio em casa.