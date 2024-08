Corinthians pega empréstimo milionário com amigo do presidente

Em um primeiro momento, a informação foi sobre empréstimo de R$ 14 milhões. Nesta terça-feira, o departamento financeiro emitiu nota para informar que o débito é de R$ 9 milhões. Durante a reunião do Conselho de Orientação (Cori) no dia 26 de agosto, um conselheiro questionou sobre o valor da dívida do Corinthians com o empresário Igor. Na ocasião, houve uma confusão e um assessor do departamento financeiro mencionou que o valor poderia ser de R$ 14 milhões, quando, na verdade, o valor correto é de R$ 9 milhões. Seguimos o rito normal dessas reuniões, com o compromisso de esclarecer o valor exato e outras questões posteriormente. No entanto, como o tema vazou, estamos antecipando essa informação via imprensa. Informamos também que metade dessa dívida está em atraso e estamos trabalhando para regularizar a situação. As demais dúvidas do Cori serão respondidas conforme os procedimentos normais do clube

Em junho, Augusto Melo disse que pediu ajuda do empresário para contratar Matheuzinho. O lateral-direito ex-Flamengo chegou por 4 milhões de euros (R$ 24 mi).

É um grande amigo, empresário e colocou um dinheiro no Corinthians e não retirou um real, não fez transações com jogadores. É um cara que sempre que precisei... Você fez essa pergunta para outros empresários em gestões? Não sei dizer quanto, mas acho que 4 milhões para a compra do Matheuzinho Augusto Melo, em junho

O presidente do Corinthians ainda defendeu o empresário alegando que ele não tem percentual de direitos econômicos.

"Eu pedi o dinheiro para ele emprestado, com juros bem baixos. Não sei nem se terá juros... Tudo que passa pelo Corinthians passa pelo jurídico, não se faz nada sem passar pelo financeiro e departamentos. Não assino documento sozinho. É um cara que não fez negócio por jogador, não tem porcentagem de jogador, assim como outras pessoas ofereceram ajuda".

Igor é um empresário do ramo de transportes e participa do dia a dia do Corinthians. Ele é visto com frequência no CT Joaquim Grava e tem relação com chefes de departamentos do clube.