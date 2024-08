Sorteio da Copa do Brasil: veja times, como será feito e onde assistir

A CBF sorteia nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no auditório da entidade, no Rio de Janeiro.

A transmissão do sorteio será feita pelos canais do UOL Esporte e da CBF no YouTube. Ative o lembrete no player acima para ser notificado do início da live.

Times classificados e títulos

As oito equipes que disputarão as quartas de final da Copa do Brasil são: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Vasco, Athletico, Bahia e Juventude.