São Paulo tem prejuízo de R$ 73 milhões com futebol em 2024; veja balanço financeiro

A arrecadação com futebol em 2024 foi maior do que a de 2023, quando o São Paulo terminou o ano como vencedor da Copa do Brasil, competição mais rentável do futebol nacional. Na ocasião, o clube embolsou R$ 579 milhões com os times profissional e de base, alcançando um superávit de quase R$ 60 mi, o que acabou não ocorrendo na temporada seguinte.

Entre as principais cifras da composição do montante arrecadado com o futebol estão direitos de transmissão de TV e premiações (R$ 239,4 mi) e arrecadação com bilheteria R$ 96 mi).

Considerada uma receita importante, a venda de atletas rendeu ao São Paulo R$ 93,3 milhões. O número ficou abaixo do valor alcançado em 2023, quando o clube recebeu aproximadamente R$ 120,7 mi com a negociação de jogadores. A principal venda do clube em 2024 foi a do atacante William Gomes, vendido junto ao Porto, de Portugal, por R$ 61,4 milhões.

O São Paulo fechou 2024 com um déficit de R$ 287 milhões, enquanto a dívida total ficou em R$ 968,2 milhões. De acordo com o presidente Julio Casares, o aumento do passivo se deve ao pagamento de juros bancários, multas e tributos e a mudança na computação dos gastos com a categoria de base, que passou de "investimento" para "despesa". Esse último ponto acrescenta R$ 40 milhões na dívida.