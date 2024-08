Igual Patryck: meia do Tottenham cai de cabeça e deixa campo de maca; veja

Imagem: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

O meia Rodrigo Bentancur, do Tottenham, deixou o jogo contra Leicester de maca após sofrer um choque de cabeça e cair no gramado. As duas equipes empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (19), pelo Campeonato Inglês.

O que aconteceu

O lance aconteceu na reta final do jogo. Bentancur chocou a cabeça com Fatawu, do Leicester, ao tentar completar um cruzamento de escanteio para o gol.

O volante caiu de cabeça no gramado. Após o choque, ele ficou imóvel no campo e teve um corte acima do olho esquerdo.