Tite não fala e Flamengo opta por queixas contra a arbitragem após vaga

O Flamengo se ateve às críticas contra a arbitragem após a classificação na Copa do Brasil diante do Palmeiras. Diretor do clube, Bruno Spindel fez apenas um pronunciamento. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, concedeu entrevista coletiva rápida. O técnico Tite nem apareceu para falar.

Falta de compreensão e decepção com a arbitragem. Foram dois pênalti, uma mão dentro da área com o braço aberto. Todos os zagueiros dentro da área colocam os braços junto ao corpo para não aumentar o espaço corporal. E hoje um lance até revisado pelo VAR em uma disputa com o Pedro, entendemos que deveria chamar e marcar. Principalmente mais para o final do jogo, no nosso entendimento, teve uma disparidade muito grande na marcação de faltas. Nas cargas por trás. Tem uma falta no lado esquerdo do ataque em uma disputa com o Pedro e um número enorme de faltas em disputa de nossos zagueiros, laterais e volantes próximos da nossa área. Lances parecidos que tiveram critérios muito diferentes. O árbitro não tem nada a ver com isso, mas beneficiam o jogo do Palmeiras que é de alçar muitas bolas na área. Bruno Spindel