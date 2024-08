Arrascaeta admite Flamengo melhor na ida e dedica classificação a Adílio

O Flamengo perdeu para o Palmeiras, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, Arrascaeta admitiu que o time foi melhor no primeiro jogo, quando conquistou a vantagem de 2 a 0, e dedicou a vitória a Adílio.

É um jogo que foi totalmente diferente de lá. Um jogo muito difícil, muito disputado. Bom, a gente foi bem melhor lá também, assim que estamos felizes pela classificação. Doze títulos com essa camisa em busca de mais um. Arrascaeta

O que mais ele disse?

Adílio: "Com certeza [vitória para o Adílio]. A gente sabia que hoje era um jogo muito especial. Queríamos a classificação. Mandar um forte abraço para toda a família, como já falei, para os amigos dele. Nesse momento tão difícil para o clube, para a instituição, por tudo o que ele representa no mundo flamengo. Então a gente tem um pequeno carinho com essa classificação."