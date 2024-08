Palmeiras vai com três zagueiros e sem Estêvão; Flamengo terá Allan no time

O atacante Estêvão não conseguiu se recuperar de um entorse no tornozelo e desfalca a equipe alviverde. Zé Rafael fica no banco de reservas.

A novidade do Fla é Allan no meio. Pensando em povoar mais o setor, a comissão optou por retornar com o jogador ao time titular. De la Cruz fica fora devido a um trauma no joelho sofrido contra o próprio Palmeiras. Ele já tinha sido desfalque antes por dores nos tendões. Everton Cebolinha volta a ser relacionado.

No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2 a 0, gols de Pedro e Luiz Araújo. O jogo tem transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.