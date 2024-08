Vasco x Atlético-GO: horário e onde assistir ao vivo jogo da Copa do Brasil

Vasco e Atlético-GO voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece em São Januário. A primeira partida terminou com empate por 1 a 1.

O jogo terá transmissão da TV Globo (menos para SP, PR, RS, SC, CE e GO), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco terá um desfalque importante. Philippe Coutinho teve detectada lesão na coxa esquerda e não estará à disposição do técnico Rafael Paiva. A tendência é que a única mudança no time em relação ao jogo de ida seja a entrada de Payet no lugar do camisa 11.