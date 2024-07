Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Grêmio hoje (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

As duas equipes estão separadas por apenas quatro pontos na tabela. O Corinthians é o 15º colocado, com 18 pontos, enquanto o Grêmio é o 18º, com 14 pontos.

O Alvinegro quer manter a boa fase e ampliar a sequência de vitórias. Desde que o técnico Ramón Díaz assumiu, o Corinthians venceu dois jogos consecutivos, contra Criciúma e Bahia.