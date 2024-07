Corinthians se aproxima de patrocinadora e reforço de peso entra em debate

A dificuldade não ocorre apenas por causa do valor total de cerca de R$ 310 milhões por três anos, mas sim pelas "letras miúdas do contrato". A complexidade aumentou após a saída da Vai de Bet.

Corinthians e Esportes da Sorte querem se proteger contratualmente. O clube não quer correr o risco de perder um patrocinador sem ganhar nada, enquanto a casa de apostas tem atenção a cada detalhe depois do escândalo com a Vai de Bet. Uma cláusula anti-corrupção foi ativada por causa de envolvimento de laranja.

Existe, inclusive, a intenção de ajudar o Alvinegro com ao menos um reforço de peso. A ideia é lucrar com ações de marketing e fidelizar o torcedor "ferido" após o caso Vai de Bet.

A negociação entre Corinthians e Esportes da Sorte não tem intermediário, até para evitar qualquer desconfiança. O presidente Augusto Melo lidera a conversa.

Entre idas e vindas, o negócio avançou. A empresa não conseguiu estampar o master do Palmeiras e aposta todas as suas fichas no Corinthians para dar um salto no mercado. O planejamento é anunciar a parceria ainda nesta semana.

O acerto com a Esportes da Sorte envolveria menos dinheiro que a Vai de Bet, mas satisfaz o Corinthians diante do contexto de polêmica com a antiga patrocinadora e também por ser meio de temporada. A Vai de Bet pagaria R$ 370 milhões pelos mesmos três anos.