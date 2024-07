Massini diz que Dudu e Leila se resolveram: 'Rolou um cachimbo da paz'

Dudu e Leila Pereira fizeram as pazes após a turbulência no mês passado com o pedido do camisa 7 para deixar o Palmeiras e assinar com o Cruzeiro. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Massini falaram sobre o tema na Live do Palmeiras, no Youtube do UOL Esporte, toda terça-feira, às 16h (de Brasília).

As coisas aliviaram para o Dudu. Essa semana o Dudu voltou a fazer parte do elenco. Ele participou de entrevista com a TV Palmeiras, foi substituído e abraçou o Abel Ferreira. Limparam essa história com o Cruzeiro e acabou isso de que a Leila ficou brava com ele. Isso acabou, em prol do Palmeiras, rolou um 'cachimbão da paz', e a coisa caminhou. É uma boa notícia. Isso não era do técnico Abel Ferreira, mas agora a decisão que ele toma de escalar o Dudu como titular, me surpreendeu. Massini.

"Tem mais aí... teve post na rede social do Palmeiras brincando com ele e o Leão. Ele sentia falta disso, e ele entrando nessa rotação é perfeito", acrescentou Lavieri.