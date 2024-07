Júnior Santos sofre fratura na tíbia e vira desfalque do líder Botafogo

Além de perder o atacante para os próximos compromissos do Campeonato Brasileiro, o clube carioca não deve mais contar com o meia Eduardo. O jogador, de 34 anos, foi submetido a uma cirurgia no músculo reto femoral da perna direita. Como a recuperação é em torno de cinco meses, o atleta deve retornar somente no ano que vem.

Com 39 pontos, três a mais do que o segundo colocado Palmeiras, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o São Paulo no Morumbis. O técnico Artur Jorge deve definir o time titular no treino desta terça-feira.