Remo vence Vila Nova por 2 a 0 e assume a vice-liderança da Série B

Com moral elevado após conquistar o título paraense em cima do rival Paysandu, no último domingo, o Remo voltou ao Mangueirão, em Belém (PA), nesta quarta-feira, e venceu por 2 a 0 o Vila Nova pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Marcelinho, de cabeça, no primeiro tempo, e por Régis, no segundo. Único invicto da competição, o Remo roubou do próprio adversário a vice-liderança, ao contabilizar 15 pontos, dois a mais do que o time goiano, com 13. O líder é o Goiás, com 16.

Mesmo atuando como mandante, o técnico Daniel Paulista não abriu mão do seu esquema com três zagueiros e seis jogadores no meio-campo. Do lado do Vila Nova, Rafael Lacerda manteve a forma que seu time está acostuma atuar no esquema 4-3-3.