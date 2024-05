Semi em SP, final no Rio e Brasileiro parado: o plano da CBF para Copa 2027

A candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina 2027 concorre nesta sexta-feira (17) com uma tríplice aliança europeia, formada por Bélgica, Holanda e Alemanha, e tenta receber a maioria dos votos das associações ligadas à Fifa. Pode ser a primeira Copa do Mundo Feminina em solo sul-americano. Mas quais são os planos brasileiros?

Quando será a competição?

O Brasil propõe que a Copa do Mundo Feminina seja entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Quais os estádios envolvidos

A proposta é que o Maracanã, no Rio de Janeiro, seja o palco da abertura e da final do Mundial.