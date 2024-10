Palmeiras vence Cruzeiro no Allianz e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras deu um passo importante para buscar a vaga na semifinal da Copa do Brasil sub-20. Nesta quinta-feira, as Crias da Academia venceram o Cruzeiro, por 2 a 0, com gols de Gilberto e Benedetti, em jogo de ida das quartas de final da competição, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21 horas, no jogo de volta que será disputado no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

Depois de um começo de jogo truncado, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Otávio, goleiro do Cruzeiro, errou na saída de bola e Gilberto recuperou no campo de ataque. O lateral palmeirense invadiu a área, driblou a marcação e mandou no cantinho. A bola ainda desviou na trave antes de balançar a rede.