Sábado de Brasileirão tem seca do Corinthians e clássicos com provocações

Com o resultado, o Flu voltou a vencer clássicos após 13 partidas. Diniz aproveitou o fato para cutucar críticos e rivais. Do outro lado, Ramón Diaz chamou atenção ao baixo público no Maracanã com o Tricolor como mandante, dizendo que "parecia na pandemia".

Lances fortes marcam vitória do Grêmio

O Grêmio venceu o Cuiabá por 1 a 0 em jogo marcado por lances fortes, com direito a sangue e galo na testa. Primeiro, o zagueiro Allan Empereur, do Dourado, se chocou com Gustavo Martins, do Tricolor, e levou a pior: ficou com um galo gigante na testa, precisou ser substituído e foi levado ao hospital.

Depois, o lateral Zé Guilherme, do Grêmio, se chocou com Marllon, do Cuiabá, e sofreu um corte na testa com sangramento. Ele também precisou ser substituído após tentar permanecer em campo, utilizando até uma touca.