Técnico do Vasco cutuca Flu por público no clássico: 'Parecia na pandemia'

Ramón Díaz, técnico do Vasco, ironizou o público presente ao Maracanã no clássico com o Fluminense, na tarde de hoje (20), pelo Brasileiro. O treinador disse que "parecia na pandemia".

O jogo teve 25.842 presentes. Os clubes não entraram em acordo para a divisão do estádio e, assim, o Tricolor, mandante, teve 90% da carga de ingresso, enquanto o Cruz-Maltino teve 10%.