Atlético faz 3 no 1º tempo e bate Cruzeiro com fim de tabu e 'chororô'

O técnico Gabriel Milito pôs em campo sua sétima escalação diferente no Galo, com Bataglia atuando na zaga. A presença do volante ao lado de Jemerson qualificou muito a saída de bola da equipe, que dominou o Cruzeiro do início ao fim.

É a primeira vitória do Atlético-MG no Brasileirão: o time vinha de dois empates e soma agora cinco pontos, na 5ª posição. Já o Cruzeiro conhece sua primeira derrota no campeonato e estaciona nos quatro pontos, na 9ª colocação.

Na próxima rodada, o Galo visita o Cuiabá na Arena Pantanal, no sábado (27). Já a Raposa recebe o Vitória, no Mineirão, no dia seguinte.

Veja a provocação de Arana

Ele entende o clássico, ele gosta de jogo grande!



É caixa do Aranha ?? pic.twitter.com/a2XlrEsmrO -- Atlético (@Atletico) April 21, 2024

Fim do tabu

O Atlético-MG venceu o rival na Arena MRV pela primeira vez. Até hoje, em três jogos, o Cruzeiro tinha vencido duas vezes e empatado outra. Fim de tabu para os donos da casa.