Vitinho faz golaço, Bragantino vence e aumenta jejum do Corinthians

É a primeira vez na história dos pontos corridos que o Corinthians não marca nenhum gol nas primeiras três rodadas do Brasileirão. O time ficou no 0 a 0 com o Galo na estreia e perdeu por 2 a 0 para o Juventude.

Com o resultado, o Bragantino dorme na liderança do Brasileirão com sete pontos, com o Cruzeiro podendo igualar a pontuação caso vença o clássico contra o Atlético-MG. Já o Timão continua com apenas um ponto conquistado e vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, já que São Paulo e Atlético-GO se enfrentam e ao menos um deles ultrapassa o Corinthians.

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira (23), às 21h30, para enfrentar o Argentinos Jrs no estádio Diego Armando Maradona pela Copa Sul-Americana. Já o Red Bull Bragantino terá pela frente o Sportivo Luqueño (PAR) na quarta-feira (24), às 21h, novamente em Bragança Paulista.

António muda, mas Corinthians segue sem vencer e marcar

O técnico António Oliveira fez cinco alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Juventude, mas o Corinthians segue sem vencer no Brasileirão. O Timão empatou com o Atlético-MG na estreia e chegou a segunda derrota consecutiva para o Red Bull.

O time corintiano entrou em campo com Matheuzinho, Raul Gustavo, Pedro Henrique, Igor Coronado e Pedro Raul nas vagas de Fagner, Gustavo Henrique, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Mesmo com tantas mudanças o Corinthians não conseguiu marcar e atingiu sua pior marca na história dos pontos corridos: três primeiras rodadas sem marcar.